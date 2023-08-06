Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Son Güncelleme:

Yurt genelinde zehir tacilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. T.D'nin olduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.D. ve beraberindeki M.İ, M.K. ve F.D'yi gözaltına aldı.

Olay yerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 54 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Elazığ # operasyon # uyuşturucu
Çok Okunanlar
1 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
2 Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı!
3 Tekrarlayan kabuslar!
4 Arjantin büyüklüğünde buz dağı eridi!
5 Dünyanın en ucuz tespihi onda