Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Yurt genelinde zehir tacilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında T.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. T.D'nin olduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, T.D. ve beraberindeki M.İ, M.K. ve F.D'yi gözaltına aldı.

Olay yerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 33 mermi, 54 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.