Elektrik çarpma riski taşıyor: O LED ampuller için toplatma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ZMR GLOBAL DIŞ TİCARET VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. tarafından piyasaya sürülen ZMR LED TEKNOLOJİLERİ markalı, ZMR-105 model 15W LED AMPUL için kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan teknik inceleme ve denetim sonucunda, ürünün elektrik çarpma riski oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, 26 Mayıs 2025 tarihli resmi yazısıyla, ürünün 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında "uygunsuz ve risk taşıyan ürün" statüsüne alındığını açıkladı.

ÜRÜN RESMİ OLARAK UYGUNSUZ İLAN EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında söz konusu ürünün 2014/35/AB (LVD) yönetmeliği kapsamında temel güvenlik gerekliliklerini karşılamadığı belirtilirken ampulün kullanımının derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

FİRMADAN GERİ ÇAĞRI UYARISI

ZMR GLOBAL DIŞ TİC. VE İNŞ. LTD. ŞTİ., ürünü satın alan vatandaşlara çağrıda bulundu:

"Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün (2014/35/AB) (LVD) güvenlik amaçlarının temel gereklerini karşılamadığı tespit edilmiş olup, riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmamıza göndermeleri önemle rica olunur.”

Firma ayrıca ürünün geri çağrılmasına neden olan problemin çözümü için kullanıcıya iade değişim ya da sorun giderme imkânları sunulacağını duyurdu.