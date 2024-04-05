Elektrik çarpması sonucu ölen 25 yaşındaki madenci hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı!

Zonguldak'ta madende 25 yaşındaki genç işçinin elektrik akımına kapılarak can verdiği olayda bilirkişi raporu tamamlandı. Sonuç şaşırtmadı. Yine ihmal!

Elektrik çarpması sonucu ölen 25 yaşındaki madenci hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı!
Editör: Metehan Gül
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2 Nisan günü Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’ta ruhsatlı işletilen maden ocağında iş kazası yaşandı. Madende elektrikçi olarak çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark edip olay yerine sağlık ekipleri çağırdığı olayda; Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik çarpması sonucu ölen 25 yaşındaki madenci hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı! - Resim : 1

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam, TTK Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi, elektrik ve maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ile birlikte madende incelemelerde bulundu.
Bilirkişi, inceleme sonrası raporunu hazırlayarak sundu. Hazırlanan raporda ocakta çok sayıda su çukuru bulunduğu; suların dalgıç pompalar yardımıyla tahliye yapıldığı, maden işçisi Soner Korkut’un da 30 santimetre derinliğindeki su çukurunun içinde bulunduğuna yer verildi. 

ÖLÜM ÖNLENEBİLİRDİ!

Madendeki elektrik panolarının alev sızdırmaz özelliğinin bulunmadığı, Soner Korkut’un yanında bulunan pompanın elektrik tesisatında topraklama kablosunun kesilerek bağlantı yapıldığı, elektrik panosunda da kaçak akım rölesinin olmadığı, direk sigorta ile bağlantı yapıldığı tespit edildi. Raporda ayrıca kaçak akım rölesinin bulunması halinde ölümün önlenebileceğine de dikkat çekildi.

Elektrik çarpması sonucu ölen 25 yaşındaki madenci hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı! - Resim : 2

Öte yandan, elektrikçinin tek başına tamir yapmaması gerektiği, su havuzlarına giden elektrik kabloların gelişigüzel duvarlara monte edilip seyyar kablolar çekildiği, kabloların bazı bölgelerde ezik olduğuna da raporda yer verildi.

17 Aralık 2023 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanınca ocaktaki elektrik pano ve ekipmanlarının ateş geçirmez ve atex belgeli olmasını şirketin öneri defterine yazdığı da raporda yer aldı.
Olaydan sonra gözaltına alınan işletme mühendisi Y.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ocak sahibi H.D. savcılıkça serbest bırakılırken iki iş güvenliği uzmanı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elektrik çarpması sonucu ölen 25 yaşındaki madenci hakkındaki bilirkişi raporu tamamlandı! - Resim : 3

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ihmal # can aldı # maden kazası
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