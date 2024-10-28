Elektrik kesintisi yaşanacak! Bursa'da yaşayanlar dikkat
Bursa'da yaşayanları ilgilendiren haber geldi. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak. UEDAŞ Bursa'da yaşayanlar için duyurdu. İşte elektrik kesintisi haberinin ayrıntıları...
Bursa'da yaşayanları ilgilendiren haber geldi. UEDAŞ duyurdu. Bursa'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde planlı olarak yaşanacak elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler hangileri? İşte yanıtı...
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.10.2024 07:00 - 15:00 Hisar
29.10.2024 07:00 - 15:00 Ata
29.10.2024 07:00 - 15:00 Umurbey
29.10.2024 07:00 - 15:00 Cihatlı
29.10.2024 07:00 - 15:00 Engürücük
29.10.2024 07:00 - 15:00 Ata SB
29.10.2024 07:00 - 07:30 Umurbey
29.10.2024 07:00 - 07:30 Demirsubaşı
29.10.2024 07:00 - 07:30 Yeniköy
29.10.2024 07:00 - 07:30 Adliye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Kurtul
29.10.2024 07:00 - 07:30 Muratoba
29.10.2024 07:00 - 07:30 Eşref Dinçer
29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiyeköy
29.10.2024 07:00 - 07:30 Dr. Ziya Kaya
29.10.2024 07:00 - 07:30 Osmaniye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Şükriye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Fevziye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Katırlı
29.10.2024 07:00 - 07:30 Fındıcak
29.10.2024 07:00 - 07:30 Güvenli
29.10.2024 07:00 - 15:00 Gençali
29.10.2024 07:00 - 15:00 Kurşunlu
29.10.2024 07:00 - 07:30 Hisar
29.10.2024 07:00 - 07:30 Halitpaşa
29.10.2024 07:00 - 07:30 Orhaniye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Cumhuriyet
29.10.2024 07:00 - 07:30 Kumla
29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiye
29.10.2024 07:00 - 07:30 Balıkpazarı
29.10.2024 07:00 - 07:30 Demirsubaşı
29.10.2024 07:00 - 07:30 Umurbey
29.10.2024 07:00 - 07:30 Şahinyurdu
29.10.2024 07:00 - 07:30 Kayhan
29.10.2024 07:00 - 07:30 Küçükkumla
29.10.2024 07:00 - 07:30 Büyükkumla
29.10.2024 07:00 - 07:30 Karacaali
29.10.2024 07:00 - 07:30 Narlı
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.10.2024 07:00 - 07:30 Dışkayaköyü
29.10.2024 07:00 - 07:30 Ericekköyü
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2024 10:30 - 12:00 Mesudiye
30.10.2024 13:00 - 15:00 Süleymaniye
30.10.2024 13:00 - 15:00 Burhaniye
30.10.2024 15:00 - 17:00 Süleymaniye
30.10.2024 15:00 - 17:00 Burhaniye
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
31.10.2024 10:00 - 15:00 Sarıağıl
31.10.2024 10:00 - 15:00 Osmaniye
31.10.2024 10:00 - 15:00 Süleymaniye
31.10.2024 08:00 - 16:00 Hisardere
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
31.10.2024 10:00 - 14:00 İkizce
31.10.2024 10:00 - 14:00 Orhaniye
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.10.2024 07:00 - 15:00 Ömerbey
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2024 09:00 - 13:00 Çördük
30.10.2024 09:00 - 13:00 Züferbey
30.10.2024 09:00 - 13:00 Aralık
30.10.2024 09:00 - 13:00 Demireli
30.10.2024 09:00 - 13:00 Lalaşahin
30.10.2024 09:00 - 13:00 Üçbeyli
30.10.2024 09:00 - 13:00 Keltaş
30.10.2024 09:00 - 17:00 Güller
30.10.2024 09:00 - 17:00 Çamlıca
30.10.2024 09:00 - 17:00 Kapaklıoluk
30.10.2024 09:00 - 17:00 Kabulbaba
30.10.2024 09:00 - 17:00 İlyasçılar
31.10.2024 09:00 - 17:00 Demirdere
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2024 09:00 - 17:00 Çamlıca
30.10.2024 09:00 - 15:00 Konak
30.10.2024 09:00 - 13:00 Kızılcıklı
30.10.2024 09:00 - 13:00 Hasanağa
30.10.2024 09:00 - 17:00 30 Ağustos Zafer
31.10.2024 10:00 - 15:00 Görükle
31.10.2024 10:00 - 14:00 Çatalağıl
31.10.2024 10:00 - 14:00 Başköy
31.10.2024 10:00 - 14:00 Hasanağa
31.10.2024 10:00 - 14:00 Karacaoba
31.10.2024 10:00 - 14:00 Konaklı
31.10.2024 10:00 - 14:00 Büyükbalıklı
31.10.2024 09:00 - 17:00 Kayapa
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.10.2024 07:00 - 07:30 Seç
30.10.2024 09:00 - 17:00 Panayır
30.10.2024 09:00 - 17:00 Doğanevler
30.10.2024 09:00 - 17:00 Başaran
30.10.2024 09:00 - 17:00 Gülbahçe
30.10.2024 09:00 - 17:00 Selamet
30.10.2024 10:00 - 14:00 Alacahırka
30.10.2024 10:00 - 14:00 Demirkapı
31.10.2024 09:00 - 17:00 Yiğitali
31.10.2024 09:00 - 17:00 Gökçeören
31.10.2024 09:00 - 17:00 Panayır
31.10.2024 01:00 - 04:00 Çekirge
31.10.2024 01:00 - 04:00 Hüdavendigar
31.10.2024 09:00 17:00 Koğukçınar
31.10.2024 09:00 - 17:00 Başaran
31.10.2024 09:00 - 17:00 Gülbahçe
31.10.2024 09:00 - 17:00 Selamet
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2024 09:00 - 16:00 Yüzüncüyıl
31.10.2024 09:00 - 17:00 Söylemiş
31.10.2024 09:00 - 17:00 Çayır
31.10.2024 09:00 - 17:00 Subaşı
31.10.2024 09:00 - 17:00 Yolören
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.10.2024 09:00 - 17:00 Akçağlayan
30.10.2024 09:00 - 14:00 Değirmenlikızık
30.10.2024 12:00 - 13:00 Yiğitler
31.10.2024 02:00 - 03:00 Akçağlayan
31.10.2024 02:00 - 03:00 Zümrütevler
31.10.2024 02:00 - 03:00 Sıracevizler
31.10.2024 01:00 - 05:00 Siteler
31.10.2024 01:00 - 05:00 Ertuğrulgazi
31.10.2024 01:00 - 05:00 Selçukbey
31.10.2024 01:00 - 05:00 Güllük
31.10.2024 01:00 - 05:00 Mimarsinan
31.10.2024 01:00 - 05:00 Kaplıkaya
31.10.2024 10:00 - 15:00 Mollaarap
31.10.2024 09:00 - 17:00 Piremir
31.10.2024 09:00 - 17:00 Akçağlayan