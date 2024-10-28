Elektrik kesintisi yaşanacak! Bursa'da yaşayanlar dikkat

Bursa'da yaşayanları ilgilendiren haber geldi. UEDAŞ duyurdu. Bursa'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde planlı olarak yaşanacak elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler hangileri? İşte yanıtı...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.10.2024 07:00 - 15:00 Hisar

29.10.2024 07:00 - 15:00 Ata

29.10.2024 07:00 - 15:00 Umurbey

29.10.2024 07:00 - 15:00 Cihatlı

29.10.2024 07:00 - 15:00 Engürücük

29.10.2024 07:00 - 15:00 Ata SB

29.10.2024 07:00 - 07:30 Umurbey

29.10.2024 07:00 - 07:30 Demirsubaşı

29.10.2024 07:00 - 07:30 Yeniköy

29.10.2024 07:00 - 07:30 Adliye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Kurtul

29.10.2024 07:00 - 07:30 Muratoba

29.10.2024 07:00 - 07:30 Eşref Dinçer

29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiyeköy

29.10.2024 07:00 - 07:30 Dr. Ziya Kaya

29.10.2024 07:00 - 07:30 Osmaniye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Şükriye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Fevziye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Katırlı

29.10.2024 07:00 - 07:30 Fındıcak

29.10.2024 07:00 - 07:30 Güvenli

29.10.2024 07:00 - 15:00 Gençali

29.10.2024 07:00 - 15:00 Kurşunlu

29.10.2024 07:00 - 07:30 Hisar

29.10.2024 07:00 - 07:30 Halitpaşa

29.10.2024 07:00 - 07:30 Orhaniye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Cumhuriyet

29.10.2024 07:00 - 07:30 Kumla

29.10.2024 07:00 - 07:30 Hamidiye

29.10.2024 07:00 - 07:30 Balıkpazarı

29.10.2024 07:00 - 07:30 Demirsubaşı

29.10.2024 07:00 - 07:30 Umurbey

29.10.2024 07:00 - 07:30 Şahinyurdu

29.10.2024 07:00 - 07:30 Kayhan

29.10.2024 07:00 - 07:30 Küçükkumla

29.10.2024 07:00 - 07:30 Büyükkumla

29.10.2024 07:00 - 07:30 Karacaali

29.10.2024 07:00 - 07:30 Narlı

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.10.2024 07:00 - 07:30 Dışkayaköyü

29.10.2024 07:00 - 07:30 Ericekköyü

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2024 10:30 - 12:00 Mesudiye

30.10.2024 13:00 - 15:00 Süleymaniye

30.10.2024 13:00 - 15:00 Burhaniye

30.10.2024 15:00 - 17:00 Süleymaniye

30.10.2024 15:00 - 17:00 Burhaniye

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2024 10:00 - 15:00 Sarıağıl

31.10.2024 10:00 - 15:00 Osmaniye

31.10.2024 10:00 - 15:00 Süleymaniye

31.10.2024 08:00 - 16:00 Hisardere

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

31.10.2024 10:00 - 14:00 İkizce

31.10.2024 10:00 - 14:00 Orhaniye

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.10.2024 07:00 - 15:00 Ömerbey

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2024 09:00 - 13:00 Çördük

30.10.2024 09:00 - 13:00 Züferbey

30.10.2024 09:00 - 13:00 Aralık

30.10.2024 09:00 - 13:00 Demireli

30.10.2024 09:00 - 13:00 Lalaşahin

30.10.2024 09:00 - 13:00 Üçbeyli

30.10.2024 09:00 - 13:00 Keltaş

30.10.2024 09:00 - 17:00 Güller

30.10.2024 09:00 - 17:00 Çamlıca

30.10.2024 09:00 - 17:00 Kapaklıoluk

30.10.2024 09:00 - 17:00 Kabulbaba

30.10.2024 09:00 - 17:00 İlyasçılar

31.10.2024 09:00 - 17:00 Demirdere

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2024 09:00 - 17:00 Çamlıca

30.10.2024 09:00 - 15:00 Konak

30.10.2024 09:00 - 13:00 Kızılcıklı

30.10.2024 09:00 - 13:00 Hasanağa

30.10.2024 09:00 - 17:00 30 Ağustos Zafer

31.10.2024 10:00 - 15:00 Görükle

31.10.2024 10:00 - 14:00 Çatalağıl

31.10.2024 10:00 - 14:00 Başköy

31.10.2024 10:00 - 14:00 Hasanağa

31.10.2024 10:00 - 14:00 Karacaoba

31.10.2024 10:00 - 14:00 Konaklı

31.10.2024 10:00 - 14:00 Büyükbalıklı

31.10.2024 09:00 - 17:00 Kayapa

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.10.2024 07:00 - 07:30 Seç

30.10.2024 09:00 - 17:00 Panayır

30.10.2024 09:00 - 17:00 Doğanevler

30.10.2024 09:00 - 17:00 Başaran

30.10.2024 09:00 - 17:00 Gülbahçe

30.10.2024 09:00 - 17:00 Selamet

30.10.2024 10:00 - 14:00 Alacahırka

30.10.2024 10:00 - 14:00 Demirkapı

31.10.2024 09:00 - 17:00 Yiğitali

31.10.2024 09:00 - 17:00 Gökçeören

31.10.2024 09:00 - 17:00 Panayır

31.10.2024 01:00 - 04:00 Çekirge

31.10.2024 01:00 - 04:00 Hüdavendigar

31.10.2024 09:00 17:00 Koğukçınar

31.10.2024 09:00 - 17:00 Başaran

31.10.2024 09:00 - 17:00 Gülbahçe

31.10.2024 09:00 - 17:00 Selamet

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2024 09:00 - 16:00 Yüzüncüyıl

31.10.2024 09:00 - 17:00 Söylemiş

31.10.2024 09:00 - 17:00 Çayır

31.10.2024 09:00 - 17:00 Subaşı

31.10.2024 09:00 - 17:00 Yolören

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.10.2024 09:00 - 17:00 Akçağlayan

30.10.2024 09:00 - 14:00 Değirmenlikızık

30.10.2024 12:00 - 13:00 Yiğitler

31.10.2024 02:00 - 03:00 Akçağlayan

31.10.2024 02:00 - 03:00 Zümrütevler

31.10.2024 02:00 - 03:00 Sıracevizler

31.10.2024 01:00 - 05:00 Siteler

31.10.2024 01:00 - 05:00 Ertuğrulgazi

31.10.2024 01:00 - 05:00 Selçukbey

31.10.2024 01:00 - 05:00 Güllük

31.10.2024 01:00 - 05:00 Mimarsinan

31.10.2024 01:00 - 05:00 Kaplıkaya

31.10.2024 10:00 - 15:00 Mollaarap

31.10.2024 09:00 - 17:00 Piremir

31.10.2024 09:00 - 17:00 Akçağlayan