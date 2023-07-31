Elektronik sigaralar zehir saçıyor! Kullanımı yasak olan e-sigaralar okullara kadar indi

Zehir saçan elektronik sigara bir diğer adıyla ise puff bar okullara kadar indi.

Türkiye’de satışı 2008’den beri yasak olan elektronik sigaralar özellikle gençler arasında yaygın.

Yasal olmayan şekilde internet üzerinden satışı yapılan elektronik sigaraların içeriğinde, kanser yapıcı nitrozaminlerden, civa, kurşun, nikele kadar birçok zararlı kimyasal var.

Uzmanlar, liselere kadar sirayet eden elektronik sigaraların satış ve pazarlanmasına yönelik önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

Hızla yaygınlaşan elektronik sigaraların temel satış noktası ise internet. Birçok farklı aromayla 2000-6000 çekimlik diye pazarlanan ve ürün içeriği belli olmayan e-sigaraların fiyatı 300 ile 1500 TL arasında değişiyor.

Arama motoruna elektronik sigara yazıldığında çok sayıda satış yapan siteyle karşılaşılıyor. Sitelerin bazıları, zaman zaman domain değiştirerek satışı sürdürüyor.

Elektronik sigara satılan sitelerin bazılarında “Ürün satın almak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir” uyarısı yer alırken, birçok sitede ise herhangi bir yaş uyarısı olmadan, kullanıcı doğrudan alışverişe yönlendiriliyor.

Amerika’da elektronik sigaraya bağlı akciğer hastalıklarından ölümler ise oldukça fazla. Uzmanlar söz konusu elektronik sigara kullanımın artmasıyla bu tehlikenin Türkiye için de kapıda olduğuna dikkat çekiyor.