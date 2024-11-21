Emeklilere pazar desteği! 9 bin TL ödeme yapılacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi, emekliler için tek seferlik bir pazar desteği yapacağını duyurdu.

Bu destek, özellikle ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında emeklilere yardımcı olmak amacıyla planlandı. Başvurular 8 Aralık 2024 tarihine kadar online olarak alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Gaziosmanpaşa’da ikamet ediyor olmak.

2-Aylık hane gelirinin 30.000 TL’nin altında olması.

3-Başvuru sahibi veya aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa değeri ya da kasko bedeli 1.200.000 TL ve üzerinde bir araca sahip olmaması.

Başvuru sahibinin veya aynı adreste yaşayan bir yakınının ağır engelli ya da tam bağımlı olması durumunda diğer kriterler aranmayacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin resmi başvuru sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi: 8 Aralık 2024