Emlak Konut’tan kentsel dönüşüm kapsamında 11.5 milyarlık alım

İstanbul Fikirtepe'de projeler yarım kalınca binlerce kişi mağdur olmuş ve Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı yarım kalan projeleri tamamlamak için devreye girmişti. Bakanlık iştiraki Emlak Konut GYO ‘Yeni Fikirtepe’ adıyla bölgede inşa çalışmalarına başlamıştı.

Emlak GYO'dan yapılan açıklamada alım kararı için şu bilgiler paylaşıldı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak yürüteceğimiz bu süreç içerisinde proje geliştirme maliyetleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir.

Kısa ve uzun vadede İstanbul’un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO’yu tercih eden vatandaşlarımıza/hissedarlarımıza da kâr sağlayacağı aşikardır.

Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve genel müdürlüğümüzün sürdürülebilir kârlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak; vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”