Emniyet ve MİT'ten kritik operasyon: 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Ankara'da saklandığı evde yakalandı.
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MİT, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Mustafa Karatay'ın yakın bir komşusunun ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan uzun takip sonucu ihbar edilen dairede, 8 yıldır kaçak olan eski hakim Karatay'ın yaşadığı kesin olarak tespit edildi.
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile FETÖ'cü Mustafa Karatay Ankara Yenimahalle'deki evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulundu.