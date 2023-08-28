Enkazda kalan ayağının kesilmesi gerektiğini söylediler merhemle iyileşti!

Kahramanmaraş’ta ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlere Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Yunus Sitesi B Blok'taki evinde yakalanan 60 yaşındaki Remzi Akıllı, yıkılan binanın enkazından 6 sonra çıkarıldı. Akıllı, daha depremin şokunu atlamamışken kendine geldiğinde ayağının kesileceğini öğrenince bir şok daha yaşadı.

KESİLECEK DENEN AYAĞI MERHEMLE İYİLEŞTİ!

Üç hastane gezdiğini ve aldığı cevabın aynı olduğunu dile getiren Akıllı, “Deprem anında neler olduğunu bizde bilemedik. Tabii Allah'tan gelen bir şey. İnşallah bundan sonra daha dikkatli, daha güzel binalar yapılır. Halkımıza cicili bicili binalar değil de sağlam binalar almalarını tavsiye ederim. Şazibey Mahallesi Yunus Sitesi’ydi bizim apartmanımız. Depremden 6 saat sonra beni çıkarmışlar” dedi.

Kesilmesi gereken ayağının kullandığı bir merhemle iyileştiğini söyleyen Akıllı, “Hastaneye gittiğimizde yaralanan ayağımın kesileceğini söylediler. Sağ olsun Allah üzmesin benim bir sevdiğim yeğenim var, bana bir ilaç yaptı ve patlamış olan ayağım bir ay içerisinde düzene bindi. Tabii ileriye doğru sıkıntı olacağını düşünüyorduk ama şu an üzerine basabiliyorum” ifadelerini kullandı.