Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sezonu başlamak üzere

Kayseri'nin en önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, sezon öncesi heyecan dorukta. Bu yılın erken kar yağışı sayesinde, kayak merkezindeki kar kalınlığı 50 cm'ye ulaşmış durumda. Uzun bir bekleyişin ardından, kayak tutkunları için müjdeyi veren yetkililer, resmi kayak sezonunun Aralık ayının ikinci haftasında açılacağını duyurdu.

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor. Kayak severler, bölgedeki 34 pistin, kayak okullarının ve yürüyüş parkurlarının keyfini çıkaracak. Erciyes'in sahip olduğu yüksek rakım ve düzenli kar yağışı, bölgeyi sadece kayakçıların değil, aynı zamanda dağ sporları meraklılarının da ilgisini çeken bir cazibe merkezi yapıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Erciyes Kayak Merkezi, hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hitap eden geniş bir yelpazeye sahip olacak. Ayrıca, dağcılar için zorlu tırmanış parkurları ve kış yürüyüş yolları da sezon boyunca açık olacak. Kayak sezonunun resmi açılışı, Erciyes'in dağ zirvelerinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte heyecanla bekleniyor.