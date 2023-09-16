Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
Editör: Süleyman Daban
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik ile ilgili edinilen bilgiye göre, Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü S.G. ve araçtaki R.G. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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