Erzincan’da sıcak havalar yangınları tetikledi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da sıcak havalar yangınları tetikledi.

Erzincan’da sıcak havalar yangınları tetikledi
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Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da örtü yangınları arttı.
Erzincan’da aşırı sıcak havayla birlikte kuru otların bulunduğu alanlarda cam kırıklarından kaynaklı yangınlar baş göstermeye başladı.

Kentte gün içerisinde farklı alanlarda örtü yangınları çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerince yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.


Erzincan Bahçe Kültürleri yerleşim merkezinin bahçesinde, Ulalar’da, İliç ilçesinde çıkan yangınlarda kuru otlarla birlikte bazı ağaçlarda zarar gördü. İtfaiye ekipleri gün boyu yangından yangına koşarak örtü yangınlarının ev ve yerleşim yerlerine sirayet etmesinin önüne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # Erzincan # hava sıcaklığı
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