Erzincan'da sıcaktan bunalanların adresi Soğuk Sular Mesire Alanı oldu

Erzincan'daki Soğuk Sular Mesire Alanı bölge halkı ve tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Munzur Dağları eteklerindeki 40 farklı gözeden çıkan ve "Kırk Gözeler" diye de adlandırılan Soğuk Sular bölgesi, kent merkezine 40, Kemah'a ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Buz gibi" akan şelaleleri, dereleri ve doğasıyla ilgi çeken mesire alanı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanlarının bulunduğu bölgeye gidenler yeşil bitki örtüsü arasında akan soğuk su çevresinde çocuklarıyla zaman geçiriyor.