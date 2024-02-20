Erzincan'daki maden faciasında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenindeki toprak kayması soruşturmasında tutuklanan şirket çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. 9 kişinin toprak altında kaldığı heyelan, ifadelere göre önceden belirtiler verdi.

Tutuklanan 6 şüpheliden firmanın Kanadalı yöneticisi Jain Ronald Guille ifadesinde, en büyük çatlağın 6 santimetre olduğunu söyledi.

"Olay günü liç bölgesine gittik, çatlakları gördük. En büyük çatlak 6 santim büyüklüğündeydi. Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11.00'de bildirdim. Saat farkından dolayı 02.00 olması nedeniyle herhangi bir dönüş yapılmadı.

Firmanın oksit kırıcı mühendisi Şenol Demir, ifadesinde madende patlama yapıldığını söyledi.

“13 Şubat günü sahada patlama yapıldı. Her gün saat 12.00 ile 12.30 arasında patlatma yapılmaktadır. Ancak olayın olduğu gün patlatma, olayın olduğu yere 500 metrelik alandan daha uzaktır.”

Tutuklu şüphelilerden, Soysal Doğan sabah saatlerinde çatlakları gördüklerini anlattı.

KONTROL SIRASINDA HAREKETLENME OLDU

“Çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve alandan koşarak uzaklaştım. Alan komple kaymaya başladı, kendim güvenli bir alana gittim. Kendi konteynyırlarımıza baktığımda hiçbir şey göremedim ve derhal güvenlik birimimizi aradım.”

Şirkette Oksitproses Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Üstündağ, ifadesinde eksik cihaz bilgisine ulaşıldı.

EKSİK CİHAZLAR VARDI

Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti. Bunun için açık işleme birimi bütçesinde yer ayrıldı. Ancak olay olduğu tarihte bu bölgede henüz cihazlar alınmamıştı.

Oksit bölümü başmühendisi Murat Bayraktar, heyelan olduğu gün 12.00 sularında patlatma olduğunu söyledi. Jeoteknik Berkay Mısır ile görüşme yaptıklarını kendisine 70 milim kayma olduğunu söylediğini aktardı. Bayraktar, patlamanın heyelanı tetiklediğini de ifadesinde kaydetti.