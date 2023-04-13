Erzurum'da deprem

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da deprem
Erzurum'da deprem / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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