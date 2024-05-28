Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Aziziye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, E-80 kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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