Erzurum'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Aziziye ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, E-80 kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.