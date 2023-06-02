Erzurum'da otobüs kazası: 15 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki otobüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ara yoldan aniden çıkan bir araca çarpmamak için fren yapan özel halk otobüsü oldu.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Şıh Köyü Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk idaresindeki özel halk otobüsü, ara yoldan aniden çıkan bir araca çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Ayhan Çiftçi yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, özel halk otobüsüne çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK POLİSLERİ ÖNLEM ALDI

Kaza nedeniyle Şıh Köyü Caddesi'nde trafik akışı bir süre aksadı. Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.