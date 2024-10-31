Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir?

1983 YILINDA ANKARA’DA DOĞDU

Can Aksoy, 1983 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi ve aslen Kırşehirli. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitim aldı ve 2005 yılında mezun oldu.

ERKEN KARİYER VE STAJLAR

Üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde (2003) staj yaptı.

KAYMAKAMLIK KARİYERİNE BAŞLANGIÇ

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Aksoy, Giresun’da Teftiş, Ankara Polatlı’da Refakat, Kırşehir’de ise Vilayet Stajlarını tamamladı. Aynı yıl Çankırı Korgun’da vekil kaymakamlık yaptı. 2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’de Leicester Üniversitesi’ne gönderilerek yabancı dil ve mesleki eğitim aldı.

KAMU DİPLOMASİSİ VE ÜSTÜN BAŞARI

Yurtdışı eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu bitirdi. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu ise "Üstün Başarı" derecesi ile tamamladı.

GÖREV ALDIĞI YERLER

2009-2011: Sivas Ulaş İlçesi Kaymakamı

2011-2013: Kars Arpaçay İlçesi Kaymakamı

2013-2015: Yozgat Vali Yardımcısı

2015-2017: Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

2017-2018: Adıyaman Gölbaşı İlçesi Kaymakamı

2018-2019: Ankara Beypazarı İlçesi Kaymakamı

2019-2023: Ankara Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı

2023: Beyoğlu Kaymakamlığı görevine 4 Eylül itibarıyla başladı.

ÖZEL HAYATI

Can Aksoy, evli ve 2 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce biliyor.