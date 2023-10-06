Esenyurt'ta Fare İstilası

İstanbul Esenyurt'ta aç kalan yüzlerce fare, köpekler için yapılan mamalık ve suluk yerlerini adeta istila etti.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi sakinleri tedirgin. Kimine göre fareler, biriken çöpler ve hayvanlara verilen mamalardan ötürü geldi. Kimine göre de park inşaatındaki toprak altından çıktı.

Belediye yetkilileri ise ilaçlama yapıldığını ve mahalledeki fare sorununun çözüldüğünü açıkladı. Ancak kameralara yansıyan görüntüler sıkıntının hala devam ettiğini gösteriyor.