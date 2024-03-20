Eşini öldüren adam kendini 5.kattan aşağı attı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda önce eşini bıçaklayarak öldüren kişi, oğlunu da yaraladı.

Eşini öldüren adam kendini 5.kattan aşağı attı!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay yerinden alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Murat Ç. (44), eşi Derya Ç. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmenin ardından Murat Ç, eşi Derya Ç. ve oğlu C.K.Ç'yi bıçakladıktan sonra 5. kattaki dairesinden atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Derya Ç'nin hayatını kaybettiğini, Murat Ç. ve oğlunun ise yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu, C.K.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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