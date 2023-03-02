Eski Beşiktaş Belediye Başkanı'na 154 yıl hapis istemi

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 16 şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar'ın "İrtikap", "İrtikap suçuna teşebbüs etmek", "Görevi kötüye kullanmak", "Rüşvet" suçlarından toplam 154 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise 4 yıldan 96 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede tutuklu olan Murat Hazinedar, Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile 13 tutuksuz şüpheli, 20 kişi "müşteki", 1 kişi ise "müşteki-şüpheli" olarak yer aldı.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNİ AİLE ŞİRKETİ STATÜSÜNE SOKTU"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, belediyeye kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği, belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için bağış yatırılmasını zorunlu tuttuğu vurgulandı.

Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'ye ise Murat Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiği, onun da imar dosyaları konusunda vatandaşlardan Beltaş Vakfına zorunlu bağış talep ettiği, Hüseyin Avni Sipahi'nin düz meclis üyesi olduğu halde yetkisiz ve sorumsuz olarak Beşiktaş Belediyesi'nde imar konularında kilit isim olduğu tespit edildi. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'nde Beltaş Vakfına para yatırmadan evrakları tam olan ve ruhsat almasına herhangi bir engel bulunmayan iş yerlerine ruhsat verilmediği, evrakları tam olmasına rağmen Beltaş Vakfına para yatırmadığı için ruhsat verilmeyen şikayetçilerin olayları da tek tek iddianamede yer aldı. Beltaş Vakfına bağış adı altında para yatırılması veya şüpheliler tarafından maddi menfaat edinilmesi halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiği de iddianamede vurgulandı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Murat Hazinedar'ın 8 kez "İrtikap suçuna teşebbüs etmek" suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "İrtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "Rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise 4 yıldan 37 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları istendi. İddianame İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 9 Mayıs'ta görülecek.

15 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞLARDI

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmışlardı.