Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
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MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken, MHP yöneticisi Yozgat olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

ESKİ MHP EYÜPSULTAN İLÇE BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ!

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! - Resim : 1

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! - Resim : 2

KÖKSAL KAÇMAZ KİMDİR?

Köksal Kaçmaz MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanı olarak uzun süre görev yaptı. Köksal Kaçmaz, MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından biriydi.22 Ağustos 2023 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz hakkında edinilen bilgiler şimdilik bunlardan ibaret.

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