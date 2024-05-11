Eskişehir'de bulunan kadın cesedi Nallıhan'da bulundu!
Eskişehir'de kaybolan Arife Sasa'nın cesedi, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde baraj gölünde bulundu.
Arife Sasa (75), 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmüş, akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları dönünce yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde yaşayan Arife Sasa, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesi Tepe Mahallesi yakınlarındaki Gökçekaya Barajı gölünde boğulmuş halde bulundu.
Sasa'nın cesedi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı