Sokaktaki çanta paniğe neden oldu! İçinden bakın ne çıktı?

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı'nda bir öğrenci çöp kutusunun yanında sırt çantasını unuttu.

Vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde çantanın içinden kitap defter çıktı.

Bir anlık paniğe neden olan çanta ekipler tarafından sahibine teslim edilmek üzere polis ekiplerince alındı.