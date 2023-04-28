Esnafın sorunlarına çözüm Vatan Partisi'nde

Kepez ilçesi Varsak Pazarında pazar esnafı ve üreticilerle buluşan adaylar, geçim derdinden, kira sorununa, üretimden eğitime birçok meselede vatandaşın sorunlarını dinledi. Vatan Partisi’nin çözümlerini ve hedeflerini aktardılar.

Ülkenin nabzı pazarlarda atıyor. Ekonomik sorunlar, üretimsizlik, boşa harcanan kaynaklar ve dahası…

Sistem siyasetinden, düzenin çıkmazlarından bunalan vatandaşlara Vatan Partisi’nin adayları ilaç gibi geldi. Antalya Kepez ilçesi Varsak Pazarı’nda kuru siyaset değil, dert ortaklığı, kader birliği ve en çok da çözüm öne çıktı.

Pazarcının, vatandaşın, üreticinin taleplerine yoğunlaşan adaylar, Vatan Partisi’nin çözümlerini ve hedeflerini aktardı.

Vatan Partisi Antalya 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Serdar Üsküplü, Antalyalılara Üretim Devrimi Programını aktardı. Üsküplü, Üreticilerin Milli Hükümeti için yetki istedi.

Gündemi yakından takip eden Antalyalılar, ülke gerçeklerine kayıtsız siyasetçilere tepki gösterdi. Vatandaşlar, Vatan Partisi’nin başarılarına ve siyasetteki etkisine güveniyor. Adaylarını mecliste görmek istiyor.