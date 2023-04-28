Esnafın sorunlarına çözüm Vatan Partisi'nde

Vatan Partisi’nin Antalya’da seçim çalışmaları hız kesmiyor. 17 Milletvekili Adayı, kent merkezinden ilçelere, köylerden mahallere vatandaşlarla kucaklaşıyor.

Son Güncelleme:

Kepez ilçesi Varsak Pazarında pazar esnafı ve üreticilerle buluşan adaylar, geçim derdinden, kira sorununa, üretimden eğitime birçok meselede vatandaşın sorunlarını dinledi. Vatan Partisi’nin çözümlerini ve hedeflerini aktardılar.

Ülkenin nabzı pazarlarda atıyor. Ekonomik sorunlar, üretimsizlik, boşa harcanan kaynaklar ve dahası…

Sistem siyasetinden, düzenin çıkmazlarından bunalan vatandaşlara Vatan Partisi’nin adayları ilaç gibi geldi. Antalya Kepez ilçesi Varsak Pazarı’nda kuru siyaset değil, dert ortaklığı, kader birliği ve en çok da çözüm öne çıktı.

Pazarcının, vatandaşın, üreticinin taleplerine yoğunlaşan adaylar, Vatan Partisi’nin çözümlerini ve hedeflerini aktardı.

Vatan Partisi Antalya 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Serdar Üsküplü, Antalyalılara Üretim Devrimi Programını aktardı. Üsküplü, Üreticilerin Milli Hükümeti için yetki istedi.

Gündemi yakından takip eden Antalyalılar, ülke gerçeklerine kayıtsız siyasetçilere tepki gösterdi. Vatandaşlar, Vatan Partisi’nin başarılarına ve siyasetteki etkisine güveniyor. Adaylarını mecliste görmek istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antalya # vatan partisi # pazar esnafı # antalya

Benzer Videolar

Togg gelin arabası oldu! Togg gelin arabası oldu!
İzmir'de korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevkedildi İzmir'de korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevkedildi
Akit'in bulunduğu bina yandı Akit'in bulunduğu bina yandı
Yağmur, İstanbul'da hayatı felç etti! Yağmur, İstanbul'da hayatı felç etti!
İstanbul'da sağanak etkili oldu İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstiklal Marşı’nı ezberletmek suç sayıldı İstiklal Marşı’nı ezberletmek suç sayıldı
Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırdılar Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırdılar
Mardin'de Vatan Partisi rüzgârı Mardin'de Vatan Partisi rüzgârı
57. Alay Çanakkale'de anıldı 57. Alay Çanakkale'de anıldı
CHP'nin "bayram ikramiyesi" vaadi İzmir'e kadar CHP'nin "bayram ikramiyesi" vaadi İzmir'e kadar
TCG Anadolu Sarayburnu'na döndü TCG Anadolu Sarayburnu'na döndü
23 Nisan yurtta böyle kutlandı 23 Nisan yurtta böyle kutlandı
Çok Okunanlar
1 En uygun uçak bileti nasıl alınır?
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
4 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?