"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına büyük destek: 5 bini aştı

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katılmak isteyen hayırseverlerin sayısının bugün itibarıyla 5 bini aştığı bildirildi.

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına büyük destek: 5 bini aştı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ev sahiplerinin ilgisinin sürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ev sahiplerinin kampanyaya bugün itibarıyla 5 binden fazla başvuru yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Evim Yuvan Olsun # Kahramanmaraş # deprem
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