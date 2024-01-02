Evlat Nöbetinde 1584. Gününde

Diyarbakır aileleri 3 Eylül 2019 günü başlattıkları evlat nöbetini sürdürüyor.



HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakırlı aileler 1584 gündür HDP İl Binası önünde nöbet tutuyor.



Evlatlarının geri gelmesini isteyen aileler çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları için de çağrı yaptı.



