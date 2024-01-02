Evlat Nöbetinde 1584. Gününde
HDP'nin aracılığı ile evlatları ve PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin nöbeti Diyarbakır’da devam ediyor. Aileler evlat nöbetlerinin 1584. gününde de kararlık ve mücadele mesajları verdi.
Diyarbakır aileleri 3 Eylül 2019 günü başlattıkları evlat nöbetini sürdürüyor.
HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakırlı aileler 1584 gündür HDP İl Binası önünde nöbet tutuyor.
Evlatlarının geri gelmesini isteyen aileler çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları için de çağrı yaptı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi