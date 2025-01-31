Eyüpsultan’da kan donduran aile katliamı!

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta yaşanan korkunç olayda, aynı evde yaşayan dört kişilik bir aile hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eyüpsultan’da kan donduran aile katliamı!
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Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve 71 yaşındaki babaanne Fatma İnce, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, aile fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda, cinayetin failinin ailenin 18 yaşından küçük oğlu B.Y. olduğu tespit edildi.

Cinayetin ardından firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalandı. Polisleri gördüğü anda teslim olan şüpheli, suçunu itiraf etti.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında evden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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