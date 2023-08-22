Fatih'te ticari taksi ile çarpışan 25 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.