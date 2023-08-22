Fatih'te ticari taksi ile çarpışan 25 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

Fatih’te ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Onur Kadıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fatih'te ticari taksi ile çarpışan 25 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti
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Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı.

FATİH'TE TİCARİ TAKSİ İLE ÇARPIŞAN 25 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih'te ticari taksi ile çarpışan 25 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # motosiklet # ticari # 1 ölü
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