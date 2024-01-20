Feribot seferleri iptal edildi!

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "21 Ocak 2024 Pazar Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 21 Ocak 2024 Pazar Güney Marmara Adalar (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

O SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ

Marmara RoRo Erdek Bandırma Marmara Adası Avşa Adası ve Tekirdağ seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.