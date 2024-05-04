Fethiye Babadağ'da teleferik tatbikatı!

Muğla’nın Fethiye ilçesi Babadağ Teleferik işletmesinde jandarma ekipleri tarafından kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Fethiye Babadağ'da teleferik tatbikatı!
Editör: Metehan Gül
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Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde 01-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanları katılımı ile meydana gelebilecek teleferik kazalarına ani müdahale etmek maksadıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Fethiye Babadağ'da teleferik tatbikatı! - Resim : 1

Tatbikata Telesiej’den ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma konuları dikkate alınırken, tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Fethiye Babadağ'da teleferik tatbikatı! - Resim : 2

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muğla # fethiye # teleferik # jandarma
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