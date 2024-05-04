Fethiye Babadağ'da teleferik tatbikatı!

Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde 01-03 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanları katılımı ile meydana gelebilecek teleferik kazalarına ani müdahale etmek maksadıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata Telesiej’den ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma konuları dikkate alınırken, tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.