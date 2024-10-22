Fethiye'de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Fethiye’nin Ölüdeniz yolunda kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Fethiye'de feci kaza! 5 kişi yaralandı
Fethiye'de feci kaza! 5 kişi yaralandı
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Fethiye’nin Ölüdeniz yolunda 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye - Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Y.E.A.’nın kullandığı 45 AG 656 plakalı otomobil, Y.H.’nin idaresindeki 48 AOP 845 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, A.O.K’nin kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpışarak durabildi. Sonrasında savrulan minibüs arkadan gelen T.T.’nin kullandığı 34 NV 9370 plakalı otomobile çarptı.

FETHİYE'DE FECİ KAZA

Kazada sürücülerden Y.E.A. ile A.O.K. yolculardan ise E.N. O.A, S.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre polis kontrollünde sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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