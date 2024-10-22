FETÖ ölümü sonrası örgüt içinde kaos

Fetullah Gülen’in ölümünden sonra terör örgütü içerisinde para ve liderlik kavgası tekrar yükseldi. FETÖ’nün ABD ve Avrupa grubu liderlik için birbirine girdi. Güvenlik kaynakları, örgüt içerisinde suikastlere varacak derecede bölünmelerin ve gruplaşmaların olacağını kaydetti.

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FETÖ ölümü sonrası örgüt içinde kaos
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FETÖ'deki liderlik ve para kavgası Fethullah Gülen'in ölümüyle örgüt içinde yeni bir seviyeye taşındı. FETÖ’nün yeni liderliği için Avrupa ve ABD grupları birbirine girdi.

Ölümünden önce Gülen’i ve para akışını tek başına kontrol eden Cevdet Türkyolu, örgütün dağılmaması ve para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’i uzun süredir sağlıklı gibi gösteriyordu.

Gülen’in ölümüyle birlikte bölünmeler ve gruplaşmalar daha da gün yüzüne çıktı. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah

Aymaz, ABD ayağını yürüten Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’ın liderlik için amansız bir rekabete girdiği öğrenildi.

Parayı Türkyolu’nun yönetmesinden rahatsız olan Avrupa sorumlusu Aymaz’ın “Gerekirse Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılırız” dediği ABD tarafını tehdit ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, Gülen’in ölümünden sonra örgüt içindeki kavgaların şantaj ve suikastlere varacak boyutlarda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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