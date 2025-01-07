FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şirketler yapılanması ve söz konusu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili olarak “Yusuf/Yusuf Ailesi” olarak adlandırılan, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış/adli işlem görmüş ve örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine, temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla elden veya ATM lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 37 gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin 22'si yakalanırken diğerlerinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre,

