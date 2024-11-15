FETÖ'nün firari Kocaeli imamı yakalandı

Bu kapsamda, örgüt üyelerinin yargı süreçlerinden sonra dahi bağlantılarını korumaya çalıştığı, finansal destek sağlama ve yeni katılımlar kazandırma faaliyetlerinin sürdüğü tespit edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise sorumlusu" olan Mehmet Avcı'nın, Esenyurt'ta olduğu tespit edildi. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı bilinen ve evlerde sohbet toplantıları düzenleyerek örgüt üyelerini polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan Avcı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda dijital materyaller de ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, Avcı'nın haberleşme uygulamalarından "Signal" üzerinden örgütün aktif unsurlarıyla temas halinde olduğu belirlendi. Avcı'nın "Latif" kod adıyla görüştüğü kişinin S.A. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hükümlü Mehmet Avcı cezaevine gönderildi.