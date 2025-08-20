Fındık hasadı faciaya döndü: Arı sokan kadın hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akköy köyünde meydana geldi. Fındık hasadı için İstanbul’dan memleketine gelen Nurcay Özcan, bahçede çalıştığı sırada arı sokması sonucu fenalaştı. Yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı’na götürülen Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nurcay Özcan’ın cenazesinin bugün İstanbul Levent’te bulunan Emniyet Evler Camii’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.