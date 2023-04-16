Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız

İyi Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve akrabalarının düğününe katıldığının ortaya çıkması tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu oğlunun katiline burs veren birinin milletvekili adayı yapılmasına adeta isyan etti.

"HDP’Lİ BİR ŞAHISTAN ACABA NE ALDIN DA BENİM OĞLUMU SATTIN?"

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, “Fırat’ın katiline, benim oğlumu katleden insana İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti’ye sesleniyorum. Meral Hanım’a sesleniyorum. Ayağını denk alsın! Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK’lı, HDP’li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!” diye konuştu.

"ATATÜRK’LE, ÜLKÜCÜLÜKLE, MİLLİYETÇİLİKLE İŞ KALMAMIŞTIR"

Konuşma yaparken son derece duygulandığı gözlenen Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’na da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı; “Kabre birlikte koyduk be Fırat’ı. Nasıl insansınız siz, nasıl kabul ediyorsunuz bu insanları? Milliyetçiyiz, ülkücüyüz diye geçiniyorsunuz. Buradan İyi Parti’nin içindeki evlatlarıma sesleniyorum. Buna karşı çıkacaklar, biliyorum. Bunların Atatürk’le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dâhildir.”

PKK’LI NURULLAH SEMO’NUN KİMLİĞİNİ BİLMEDİĞİNİ SAVUNDU

Meral Akşener, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lı terörist Nurullah Semo'ya, burs verdiğini kabul eden İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz önceki gün verdiği iftara katılmıştı. İzsiz, programda yaptığı konuşmada PKK’lı Nurullah Semo’nun kimliğini bilmediğini savunarak, birçok kişiye burs verdiğini ve vermeye de devam edeceğini şeklindeki sözlerini Meral Akşener de alkışlamıştı. Salonda Türk Bayrağının ve Atatürk posterinin olmadığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Meral Akşener, Seyithan İzsiz’e iftira atıldığını öne sürerek, İzsiz’in şehit yakınlarına da burs verdiğini ifade etti.

İZSİZ İDDİALARI REDDETMEDİ

İyi Parti, İstanbul milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğini ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İzsiz, açıklamasında, PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiği iddialarını ise yalanlamazken Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehit edilmesi olayı ile ilgili kullandığı “Karşıt Görüş” ifadesi de büyük tepki çekmişti.

Kaynak: aydinlik.com.tr