Forbes 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü'nü açıkladı: Türkiye'den tek bir yer var!

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar, 40. sıradan listeye girerek dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Kapadokya, National Geographic ve The Guardian gibi önde gelen yayın kuruluşlarının ardından Forbes dergisinin de ilgisini çekti.

Forbes listesinde Ortahisar, Kapadokya’nın olağanüstü doğal ve kültürel dokusuyla 40. sırada yer aldı. Dergi, Ortahisar’ı şu ifadelerle tanımladı:

“Kayısı ve kül rengi çizgilerle kaplı bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükselir. Antik kalesi, mağaralar, güvercinlikler ve labirent gibi tünellerle oyulmuştur. Taş sokaklar, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden kıvrılarak geçer. Burada yerel halk, lale biçimli bardaklarda hikâyelerini paylaşır. Gün doğumunda balonlar, güneşten ağarmış tüflerin üzerine gölgeler düşürerek sessizce Hallaçdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde süzülür. Nakışlı yeleklerin ve bakır eşyaların kaybolan ritimleri anlattığı Ortahisar’ın Etnografya Müzesi’ni ziyaret edin.”

Kapadokya’nın bu uluslararası başarıya ulaşmasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonuyla kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın yürüttüğü etkili tanıtım faaliyetleri büyük rol oynadı.

Doğal ve kültürel zenginliklerin korunmasıyla birlikte uluslararası alanda tanıtılmasına odaklanan bu çalışmalar, bölgenin prestijini artırıyor. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Ortahisar’ın Forbes’un ‘Dünyanın En Güzel 50 Köyü’ listesine girmesi, sadece Kapadokya için değil Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar’ın listeye girmesi, Kapadokya’nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir. Uluslararası arenada böyle bir tanınırlık kazanması, sürdürülebilir turizm çalışmalarımızın ve kültürel mirasın canlı kalmasına verdiğimiz önemin temsili niteliğindedir. Koruma ve tanıtım dengemizi bozmadan, yerel halkımızı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek bu değerleri geleceğe aktarmaya devam edeceğiz.”

Aslanbay ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulmasının Bakan Ersoy’un vizyoner yaklaşımının bir sonucu olduğunu, bölgede turizm adına olumlu gelişmelerin yaşanmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı. TGA’nın uluslararası tanıtım faaliyetlerinin de bu başarıya önemli katkı sağladığını ifade etti.