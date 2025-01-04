Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.M.D, E.B.M.E, A.E. ve M.A. ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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