Gaziantep'te devlet bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele

Bakanlık açıklamasında, bazı medya organlarında "Gaziantep'te kurum bakımındaki iki çocuğa kötü muamele" başlığıyla çıkan haberlere değinilerek, olayla ilgili detaylar paylaşıldı.

Devlet korumasındaki 4 yaşındaki iki çocuğun vücutlarında kızarıklıkların fark edilmesi üzerine 13 Kasım'da tutanak tutulduğu ve kamera kayıtlarının geçmişe dönük incelenmeye alındığı belirtildi.

Çocukların yaş ve psikolojik durumlarına uygun şekilde gerçekleştirilen sağlık kontrolleri ve psikolojik görüşmelerin ardından konunun detaylı incelenmesi amacıyla İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Bakanlık, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağını vurguladı:

"Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır."