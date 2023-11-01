Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığını organize eden zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ve 3 otomobil ile motosikleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.