Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığını organize eden zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ve 3 otomobil ile motosikleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

# Gaziantep
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