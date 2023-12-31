Gaziantep'te Kaçak Alkol Operasyonu!

Gaziantep'te yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 300 litre kaçak alkol ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kaçak Alkol Operasyonu!

Yurt genelinde yılbaşı öncesinde kaçak alkol operasyonları düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep'te önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Gaziantep Valiliği duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı gecesi sahte ve kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla Şahinbey ilçesindeki belirlediği iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları aramalarda, 300 litre kaçak alkol, satışı yasak 420 cinsel içerikli ürün ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ​Gaziantep # kaçak alkol # operasyon
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