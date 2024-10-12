Gaziantep'te korkunç cinayet! Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları 11 yaşındaki Medine Demir'i, 9 yaşındaki Eda Nur Demir'i, 5 yaşındaki Azra Demir'i ve 4 yaşındaki Yusuf Demir'i tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gaziantep'te korkunç cinayet! Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü
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Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları 11 yaşındaki Medine Demir'i, 9 yaşındaki Eda Nur Demir'i, 5 yaşındaki Azra Demir'i ve 4 yaşındaki Yusuf Demir'i tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'te korkunç cinayet! Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü - Resim : 1

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Ahmet Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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