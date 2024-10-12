Gaziantep'te korkunç cinayet! Eşi ve 4 çocuğunu öldürdü

Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları 11 yaşındaki Medine Demir'i, 9 yaşındaki Eda Nur Demir'i, 5 yaşındaki Azra Demir'i ve 4 yaşındaki Yusuf Demir'i tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Ahmet Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.