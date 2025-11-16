Gaziantep’te pompalı tüfekli üç çocuk rastgele ateş açtı!

Gaziantep’te 18 yaşından küçük 3 şahıs, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Şüpheliler, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası emniyet ekiplerince yakalandı.

Gaziantep’te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahıs, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. Şoke eden anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş açmaları dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek olayda kullanılan tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, yapılan çalışmada olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

