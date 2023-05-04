Gaziantep'te akıl almaz olay: Yardım kılıfıyla hırsızlık

Alaybey Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, bir kadın bebek arabası ile otobüse binmek istedi. Bu sırada bir kişi, araca binmekte zorlanan kadına yardımcı oldu.

Otobüse binen kadın, bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi.

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadına yardım eden kişinin telefonu çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen M.Y, polis tarafından gözaltına alındı.