Gaziantep'te yaşlı çiftin acı ölümü!

Gaziantep'te acı olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Araban ilçesindeki Nurettin Mahallesi oldu.

83 yaşındaki Ayşe Fatma ile 85 yaşındaki eşi Mustafa Elmas çiftinden bir süre haber alınamadı. Yakınları bunun üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtilen çiftin cenazeleri, kaldırıldıkları Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.