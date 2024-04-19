Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 14 ev etkilendi, 70 kişi tahliye edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi.

Olaydan toplam 14 gecekondunun etkilendiği, gecekondulardan 3’ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.