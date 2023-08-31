Geçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladı

İstanbul'da baraj doluluk oranları her gün azalıyor. İstanbulluların tedirginliği büyüyor. Peki 31 Ağustos günü barajlardaki su doluluk oranı ne kadar?

Geçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladı
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Barajlardaki su doluluk oranları İstanbulluların en merak ettiği konulardan biri. Su kesintileri İstanbulluların bir rutini haline gelirken barajlar iklim krizinin de etkisiyle su sorunu büyümeye devam ediyor. 

Barajlardaki su doluluk oranı geçen yıl 31 Ağustos'a kıyasla yüzde 29 azaldı. Şu anda barajlarda hali hazırda olan su oranı ise yine yüzde 29... İstanbul suyunu kaybediyor mu? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarını açıkladı. 

İSTANBUL'DA BARAJLARIN GENEL DOLULUK ORANI NE KADAR?

Geçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladı - Resim : 1

İstanbul'da barajlardaki su çekilmeye devam ediyor. Baraj doluluk oranları ise İstanbulluları tedirgin etmeye başladı. Geçen yol 31 Ağustos'a kıyasla barajlarda %29,97 daha az su var. 

Geçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladı - Resim : 2

 HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

Alibey Barajı: %12,01

Büyükçekmece Barajı: % 8,26

Darlık Barajı: % 43,67

Elmalı Barajı: % 19,35

Istrancalar Barajı: % 19,5

Kazandere Barajı: % 9,45

Ömerli Barajı: % 62,13

Pubuçdere Barajı: % 3,84

Sazlıdere Barajı: % 13,96

Terkos Barajı: % 15,33

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