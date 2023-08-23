Gediz'de Ilıca Termal Tatil Köyü’ne yatırımlar yükselmeye devam ediyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye tarafından Ilıca Termal Tatil Köyü’ne yapılan yatırımlar yükselmeye devam ediyor.

Gediz'de Ilıca Termal Tatil Köyü’ne yatırımlar yükselmeye devam ediyor
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Yatırımlar çerçevesinde Ilıca Termal Tatil Köyünde 800 tonluk su deposu çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Gediz'de Ilıca Termal Tatil Köyü’ne yatırımlar yükselmeye devam ediyor - Resim : 1

GEDİZ'DE TERMAL YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR!

Gediz Belediyesi olarak ilçedeki turizmi daha çok geliştirebilmek amacıyla çalışmalarına yön verdiklerini belirten Belediye Başkan Muharrem Akçadurak; “Termal turizm merkezine değer katacak olan 800 tonluk su deposu yapım işi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede Gediz Ilıca Termal Tatil Köyümüzdeki eksiklikler giderilerek, tam donanımlı turizm alanı için yatırımlarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

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