"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" Projesi

Efes Antik Kenti, "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi tanıtımına ev sahipliği yaptı. Aynı gün "Efes Dijital Deneyim Müzesi" de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı açılış töreninde, Türkiye'nin tarihi zenginliklerini korumaya yönelik önemli mesajlar verildi.

"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" Projesi
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"Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi, Efes Antik Kenti'nde dünyaya tanıtıldı.

Tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Bakan, Efes Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti.

Ersoy, Efes Antik Kenti'nde yürütülen son çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Açılış töreninde ayrıca, "Efes Dijital Deneyim Müzesi"nin tanıtımına da yer verildi.

Tasarım ve teknolojilerin mümkün kıldığı en yüksek standartlar kullanılarak Türk müzeciliğine yeni bir akım getirecek müzenin turizme büyük katkılar sağlayacağı da belirtildi.


Efes Deneyim Müzesi'nde ziyaretçiler, şehrin kurucusu Androkolos'tan Kleopatra ve Marcus Antonius'a, şehrin ünlü simalarıyla tanışıyor. Artemis Tapınağı'nı ziyaret ediyor. Arkadya yolundan yürüyebiliyor ve teras evlerdeki hayatı deneyimleyebiliyor.

# izmir # Efes Antik Kenti
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